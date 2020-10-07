ارتفاع ضحايا حادث ميكروباص ميدان الرماية إلى حالتي وفاة و13 مصابًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء بموقع انقلاب ميكروباص بميدان الرماية بحي الهرم، اليوم الأربعاء.

وتبين بالفحص أن انقلاب السيارة بنهر الطريق نتج عنه تسرب كمية من الوقود، وتم فرض كردونًا أمنيًا بمحيط الحادث لحين إزالة البقعة تنسيقًا مع مسؤولي الحي.

وارتفع عدد الضحايا إلى حالتي وفاة و13 مصابًا تنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من الخدمات المعينة بميدان الرماية بوقوع حادث ووجود مصابين.

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وتبين بالفحص المبدئي أنه أثناء سير ميكروباص اتجاه الهرم، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها بالطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم للعلاج.

ودفع مدير مرور الجيزة بأوناش الإغاثة لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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