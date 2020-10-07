"أمن المنافذ": ضبط 10 قضايا تهريب بقيمة 12مليون جنيه.. وتنفيذ 124 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 10 قضايا تهريب أبرزها مستحضرات تجميل – مواد غذائية – مستلزمات طبية .. بلغت القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من 12مليون جنيه.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 18 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح"، و782 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 177 حكم قضائي متنوع، و4 قضايا "هجرة غير شرعية – تزوير إقامات".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.