بـ 200 طربة حشيش.. سقوط عنصرين إجراميين في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 200 طربة لمخدر الحشيش بالبحيرة .
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تابعت نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية عاطلين – أحدهم له معلومات جنائية - مقيمان بمحافظتي "أسيوط- جنوب سيناء" تخصصا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها على عملائهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" ومديرية أمن البحيرة، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير وبحوزتهما 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول وبمواجهتهم أيدا ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون و400 ألف جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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