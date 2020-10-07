10 مصابين في انقلاب ميكروباص بميدان الرماية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أصيب 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بميدان الرماية غرب محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء.

تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من الخدمات المعينة بميدان الرماية بوقوع حادث ووجود مصابين.

وتبين بالفحص المبدئي أنه أثناء سير ميكروباص اتجاه الهرم، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها بالطريق، وأصيب 10 أشخاص نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج.

ودفع مدير مرور الجيزة، بأوناش الإغاثة لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.