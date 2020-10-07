نائب وزير الصحة يشارك في مبادرة "فتيات في أدوار قيادية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، اليوم الأربعاء، الفتاة "شروق عماد" لمعايشة تجربة إدارة الملف السكاني في مصر، ومحاكاة منصب نائب وزير الصحة لشئون السكان لمدة يوم واحد، في إطار مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" التي أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع هيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت" بمناسبة اليوم العالمي للفتاة.

وقال "توفيق" للفتاة إن مصر تبذل جهوداً كبيرة لتمكين المرأة عموماً وتنمية قدراتها التعليمية والثقافية ورعايتها صحياً، مشددا على إيمانه الشديد بأن الاستثمار في بناء قدرات الشابات والفتيات واستغلال طاقاتهن وإكسابهن مهارات القيادة سيساعد على مواجهة العديد من مشكلات الوطن، وأن الرعاية المتكاملة للمرأة في جميع مراحلها العمرية وتنميتها سينهض بالمجتمع.

كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" وإتاحة الفرصة أمام هذا النموذج المتميز من الفتيات المصريات لتولي أحد المناصب القيادية لمدة يوم واحد.

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ووجه نائب وزير الصحة في بيان اليوم، عددًا من النصائح لشروق والفتيات المصريات، أهمها الاهتمام بالدراسة وتنمية قدراتهن والتعلم المستمر لاكتساب المعرفة والمهارات التي تمكنهن من المشاركة في عمليات صناعة القرار وتقلد المناصب القيادية.

جدير بالذكر أن مبادرة" فتيات في أدوار قيادية " تقوم على إظهار الدعم والمساندة لتمكين الفتيات، حيث تقوم الفتاة/ الشابة بتولي مهام صاحب المنصب القيادي المهم داخل مكان عمله. وتركز على دعم الفتيات والشابات للقيام بأدوار قيادية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على واقع حياتهن ويمكن أن تلهم خططهم المستقبلية. كما تعد المبادرة فرصة فريدة لتعظيم إمكانات وقدرات الفتيات فضلا عن إبراز التزام المؤسسات والأفراد المعينين بدعم قضايا الفتيات وتحقيق المساواة للفتيات على المستوى القومي.

جدير بالذكر أيضا؛ أن الفتاة شروق عماد التي رشحتها هيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت" لتحاكي منصب نائب وزير الصحة لمدة يوم واحد، ولدت بإحدى قرى قليوب، وشاركت فى الاحتفالية الخاصة بيوم الطفل الإفريقي، كما شاركت في تدريب الكتابة الإبداعية، وجلسات خاصة بالصحة الإنجابية وبعض المبادرات داخل قريتها مثل (التعليم فى بيئة آمنه - وجودك بمشاركتك).