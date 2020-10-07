بالصور.. وفد أمريكي يزور "المعلقة" والمتحف القبطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: استقبل نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، چون بارسا مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وچوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، والوفد المرافق لهما. وزار الوفد الأمريكي كنيسة السيدة العذراء بمصر القديمة (الكنيسة المعلقة)، والمتحف القبطي.

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