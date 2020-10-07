فرص للعمل أونلاين مع مشروع "سفراء الأزهر" وشركة مايكروسوفت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استضاف برنامج "سفراء الأزهر أونلاين" عبر صفحة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر على "فيسبوك"، في حلقته الأسبوعية سمر حلاوة مدير قسم المسؤولية المجتمعية بشركة مايكروسوفت بالشرق الأوسط، والمهندس سودق لؤي مستشار تقني بقسم المسؤولية المجتمعية في الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة مايكروسوفت.

وقالت سمر حلاوة، إنه في إطار الإهتمام بالتحول الرقمي وخاصة بعد أزمة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على الوظائف وسوق العمل، تتبني الشركة مبادرة عالمية بعنوان "برنامج مايكروسوفت العالمي لبناء القدرات" من خلال موقعها linkedin.

وأشارت مدير قسم المسؤولية المجتمعية بشركة مايكروسوفت بالشرق الأوسط إلي مبادرة "بناء إنسان "، والتي تعمل علي التأهيل للوظائف العشرة الأكثر طلبًا في سوق العمل لدي الشركات محلياً وعالميًا، و بدأت منذ أغسطس الماضي وتستمر حتى 30 مارس 2021، وتستهدف تأهيل الشباب ، و إتاحة الأدوات التكنولوجية لمساعدتهم وتطوير مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.

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وتعمل المبادرة على إعداد مسارات وظيفية من خلال الموقع مصحوبة بالفيديو و الشرح لكيفية الحصول على الوظيفة، حيث يستطيع الشخص دراستها مجاناً ، و كذلك الحصول على الشهادة المعتمدة بتخفيض 75 % حتى 31 ديسمبر 2020م.

وقام المهندس سودق لؤي بعمل شرح توضيحي لكيفية التسجيل والحصول على التدريبات اللازمة، واستعراض المتطلبات الخاصة بكل وظيفة، و عدد الساعات التدريبية لكل مسار وكيفية الحصول على الشهادات الدولية بالتخفيضات المتاحة.

وأكدت الدكتورة أنوار عثمان المشرف العام على مشروع "سفراء الأزهر"، أن هذه المبادرة تعد فرصة كبيرة للحصول على الوظائف، وكذلك لتغيير المسار المهني في ظل الظروف الحالية والمستقبلية، وجار إعداد برنامج يستهدف 1000 شاب أزهري، برعاية المنظمة العالمية لخريجي الازهر، للحصول على هذه المسارات الوظيفية الغير تقليدية، وكيفية الحصول على الوظيفة من خلال موقع linked in.