محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس محمد جلال عبدالفتاح، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إنه تم تطوير نظام المراقبة على تصرف محطات مياه الشرب بالشركة، وذلك لقياس كمية المياه المنتجة آليا.
وبحسب بيان، جاء ذلك في اطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف المهندس مصطفى بشير مدير إدارة الفاقد بالشركة، أنه تم تركيب ٤٥ جهاز عداد لقياس تصرف محطات المياه بقنا وربطها ببرنامج الاسكادا بالتعاون مع الهيئة القومية للانتاج الحربي.
كما أوضح بشير أن هذا المشروع يساعد في تحديد كميات المياه المنتجة من المحطات بدقة عالية، وتحديد نسب الفاقد الفني والتجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسكان: تطوير منظومة مراقبة تصرف محطات مياه الشرب بقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.