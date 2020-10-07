الإسكان: تطوير منظومة مراقبة تصرف محطات مياه الشرب بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد جلال عبدالفتاح، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إنه تم تطوير نظام المراقبة على تصرف محطات مياه الشرب بالشركة، وذلك لقياس كمية المياه المنتجة آليا.

وبحسب بيان، جاء ذلك في اطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المهندس مصطفى بشير مدير إدارة الفاقد بالشركة، أنه تم تركيب ٤٥ جهاز عداد لقياس تصرف محطات المياه بقنا وربطها ببرنامج الاسكادا بالتعاون مع الهيئة القومية للانتاج الحربي.

كما أوضح بشير أن هذا المشروع يساعد في تحديد كميات المياه المنتجة من المحطات بدقة عالية، وتحديد نسب الفاقد الفني والتجاري.