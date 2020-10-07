جامعة القاهرة تستعرض استعدادات الكليات لبدء العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض مجلس جامعة القاهرة، استعدادات كليات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد، المقرر له يوم السبت الموافق 17 أكتوبر الجاري، حيث تستقبل الجامعة نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية ليسانس وبكالوريوس ودراسات عليا وتعليم مدمج، وهو ما يعادل 9 جامعات من الجامعات العالمية.

وشدد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على سرعة انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وسرعة الانتهاء من أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد، واستخراج البطاقات الجامعية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية وانتظامها من اليوم الأول.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن استعدادات المدن الجامعية تمت على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين الطلاب القدامى والجدد وفقًا لجدول زمني محدد وفقًا لإجراءات احترازية مشددة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، مع مجلس الجامعة، بالاشتراك مع مجالس شؤون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها، وذلك لمناقشة عددً من الموضوعات المهمة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 وإطلاق المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU على مستوى عالمي، حيث تتضمن مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام للاجتماعات والمؤتمرات فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى، إلى جانب استخدام إمكانيات Amazon.