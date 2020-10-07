شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية» ينهي الاستعدادات لعقد الاختبارات المميكنة للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية اجتماعا صباح اليوم بحضور مديري إدارات التنسيق العام والابتدائي والفني وتنسيق الإداريين ومدير التطوير التكنولوجي بديوان المديرية لمراجعة الاستعدادات النهائية لعقد الاختبارات المميكنة للسادة المعلمين المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بلجنة القيادات عن العام الدراسي الجديد.

وأكد سويد خلال الاجتماع الالتزام التام بالشفافية والحيادية حفاظا على حقوق كافة المعلمين كما شدد على أهمية مراعاة اتباع كامل الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات الاختبار بمركز التطوير التكنولوجي حفاظا على صحة وسلامة الجميع.