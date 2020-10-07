شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام اللواء محمد عزي سعيد المشرف على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والعميد أحمد محمد طعيمه مدير مشروع تطوير الخدمات الإليكترونية بالوزارة مدير إدارة تطوير المراكز التكنولوجية بالديوان العام، تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط ومحافظة المنوفية في مجال تطوير أداء خدمات المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية «محليات» .

حيث إستعرض اللواء محمد عزي الموقف الحالي لبعض المراكز التكنولوجية المطورة على مستوي المحافظة وعرض مؤشرات أدائها وذلك من خلال خطة المرور التي تقوم بها وزارة التخطيط بالإضافة إلى مناقشة سبل تحديث وتطوير البعض الآخر، موضحاً أن الرؤية الخاصة بمشروع تطوير الخدمات الحكومية «محليات» تتمثل في توفير منظومة خدمات حكومية فعالة ترضي متلقي الخدمة ومؤديها عبر قنوات متعددة وتؤكد مبدأ النزاهة والشفافية بهدف الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، من خلال تبسيط إجراءات الحصول عليها لتعزيز كفاءة وفعالية الجهات الحكومية بهدف تحقيق رضاء المواطن وذلك في إطار تحقيق أهداف أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030 والارتقاء بالخدمات الحكومية .

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على أن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضارى للمواطن وتوفير الوقت والجهد ورفع مستوى الأداء للخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات في وقت قياسي بسرعة وكفاءة عالية .