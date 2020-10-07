شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تحظر استخدام مباني ومنشآت الدولة في الدعاية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً لتنظيم الإطار العام للدعاية أثناء انتخايات مجلس النواب 2020، وفقا لأحكام الدستور والقانون، والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات، وشمل قرار محافظ الجيزة، حظر تنظيم الاجتماعات العامة، ومراعاه للتباعد الاجتماعى لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين بالإضافة إلى حظر تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية، أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

كما تقرر حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو استخدام المرافق العامة، ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية، وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة أو إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وشمل قرار محافظ الجيزة، حظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين، أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل أخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

وأضاف المحافظ أنه يحظر أيضا استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى ) كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، مؤكدا على أنه يحظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو، أو الإتلاف أو الإزالة أو استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التاثير على أراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية أو استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية في غير أهدافها أو تثبيت الإعلانات الانتخابية على الأشجار أو أعمدة الإنارة أو واجهات المبانى أو أجسام الكبارى والأنفاق أو تكسير الأرصفة أو أسفلت الطرق لتثبيت أعمدة الإعلانات الانتخابية، ويتحمل صاحب الإعلان إصلاح أي تلفيات ناتجة عن وضع الإعلان.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه سيتم تحصيل مبلغ 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه) كتأمين من كل مرشح بكل حى أو مركز ومدينة، يتم الإعلان بها وذلك نظير رد الشىء لأصله في حالة عدم رده بواسطة المعلن على أن يتم تسديد قيمة التامين لخزينة الحى أو الوحدة المحلية.

وأشار راشد إلى أنه وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، يحظر على شاغلي المناصب السياسية أو شاغلي وظائف الإدارة العليا بالمحافظة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبى على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين. ووجه محافظ الجيزة الأحياء والمراكز والمدن بتسليم المرشح صورة من المعايير والضوابط الواردة بالقرار مع أخذ إقرار عليه بعلمه بتلك المعايير والضوابط، مشدداُ على التنسيق مع الأجهزة المعنية برصد أي وقائع تقع بالمخالفة للضوابط المشار إليها، واتخاذ اللازم نحو مخاطبة الجهات المختصة بهذا الشأن.

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