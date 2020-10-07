شكرا لقرائتكم خبر عن القباج: تقديم الخدمات العلاجية لـ 91 ألف مريض بالإدمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ‪ أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار تقديم الخدماتالعلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوامن الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق «16023» خلال 9 أشهر الأولى من عام 2020 ، بلغ 90804 مريض ترددواعلى المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ 14محافظة وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة ،وأخرىللمشورة بجانب تقديم العلاج وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 92.28 % بينما بلغت نسبه الإناث 7.71% وأن هذه الخدمات تقدممجانا وفى سرية تامة. ‬ الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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