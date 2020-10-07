شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الخير» ترعى مشروعات بحثية في مجالات الزراعة والغذاء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم مؤسسة مصر الخير برعاية عدد من المشروعات البحثية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مساحات الأرض المزروعة وتوفير الغذاء، وذلك من خلال قطاع البحث العلمي والابتكار بالمؤسسة والتي تهدف إلى إيجاد حلول علاجية لمشاكل التربة الزراعية تساعد على زراعة المزيد من الأفدنة مع توفير التنوع في المحاصيل وزيادة انتاجية الفدان .

وقالت الدكتورة نجوى السيد رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمصر الخير في بيان اليوم: «تحرص المؤسسة على دورها في تنمية الإنسان وبناء مجتمع قائم على المعرفة، فهي تعمل على دعم تطوير والارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار وإتاحة بيئة مناسبة لنقلالمنتجات البحثية لقيمة مجتمعية واقتصادية ملموسة عن طريق دعم وتمويل مشروعات بحثية تخص مشاكل حرجة ومزمنة و ذلك لايجاد حلولمبتكرة تساعد علي تحسين الاساليب الزراعية المتبعة وعلاج المشكلات فيما يخص الزراعة والغذاء وفي هذا الاطار تتبني المؤسسة مشروعبالاشتراك مع مركز بحوث الصحراء لتحسين خواص التربة الرملية ويتم تنفيذه بمحافظة مرسي مطروح حيث أن كمية كبيرة من مياه الريوالاسمدة المعدنية والعضوية المضافة للأراضي الرملية المستصلحة حديثا تفقد بالتسرب ولا يستطيع النبات الاستفادة منها نتيجة ضعفالتربة

ويعتمد البحث على حقن التربة الرملية بحبيبات السلت والطين المعالج بمعدلات معينة تؤدى الى منع التسرب العميق لمياه الرى والاسمدةالمعدنية والعضوية المضافة وبالتالى توفير كميات كبيرة منها كانت تفقد بعيدا عن منطقة انتشار الجذور الفعالة للنبات بالاضافة الى زيادةانتاجية محاصيل الخضر المزروعة

وجاري زراعه و إختيار نتائج البحث ليتم افتتاح خط انتاج السلت و الطين قادر واحد.