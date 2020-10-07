شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين لـ«النقيب» و11 للعضوية في التجديد النصفي في «الصحفيين» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشكلة لتلقى طلبات الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين، الفرعية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، وذلك بعد تقديم 3 مرشحين على مقعد النقيب، و11 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد عضوية مجلس النقابة.

وقال السيد سعيد عضو مجلس النقابة وعضو لجنة تلقى الطلبات، إنه بالنسبة لمقعد النقيب تقدم كل من «فكري عبدالسلام»، من صحيفة «الأهرام»، و«عمرو حافظ»، من صحيفة «الجمهورية»، و«محمد معوض» من صحيفة«الأحرار»، وبالنسبة لمقاعد العضوية تقدم كل من «بسمة الشريف، وفهمي سيد أحمد، وعصام صبري، وشوكت سعد، وهاني العوضي، وحسن أبوشقرة، وعزت السمري، وطارق الفرماوي، وأميرة فتحي، ورامي ياسين، جمال مجدي.

وأوضح «السيد سعيد»، عضو المجلس،، أن اللجنة انعقدت لمدة 5 أيام لاستقبال أوراق الترشح لانتخابات الصحفيين فرع الإسكندرية، وتقدم خلال اليوم الأول، مرشح على مقعد النقيب، و4 مرشحين لعضوية المجلس، وفي اليوم الثاني، استقبلت اللجنة، طلباً آخر للمنافسة على مقعد النقيب، و4 طلبات لعضوية المجلس، وفي اليوم الرابع استقبلت مرشح على مقعد النقيب ومرشح على العضوية وفي اخر يوم استقبلت اللجنة مرشحا واحدا على مقعد العضوية.

وأضاف «سيد» أن اللجنة تبدأ يوم السبت المقبل تلقي الطعون والتنازلات عن الترشح، على أن يتم الإعلان النهائي لأسماء المرشحين يوم 14 أكتوبر الجاري للبدء في الدعاية الانتخابية، على أن تجري الانتخابات يوم 29 الشهر الجاري على مقعد النقيب و3 من الأعضاء.

يشار إلى أن النقابة العامة للصحفيين أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات النقابة الفرعية في الإسكندرية، على أن يتم فتح الباب يوم السبت الماضي ولمدة 5 أيام، ثم الإعلان قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل وبدء استقبال الطعون والتنازلات لمدة 5 ايام ثم الإعلان النهائي يوم 14 الجاري على أن يتم الانتخابات يوم 29 الجاري وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، تجرى يوم 12 من شهر نوفمبر المقبل.

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