شكرا لقرائتكم خبر عن «ملكابي وسكوتي وبرتمودا وجنديلة وجرجودة وبركاوي».. تعددت الثمار والحصاد «بلح» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«يا نخلتين في العلالى يا بلحهم دوا.. يا نخلتين على نخلتين طابوا في ليالى الهوا»..

حلت البهجة والفرح بحلول موسم حصاد البلح وجنى ثماره، حيث تختلف مواعيد الحصاد باختلاف وتنوع أشكال البلح بين الطعم ومواعيد النضج، فالبلح السماني والزغلول ينضجان في أواخر شهر يوليو وأوائل أغسطس من كل عام، وتكون علامات نضح البلح عبارة عن التلون باللون الأصفر المائل إلى الحمرة، ويختلف ذلك حسب انواع البلح فهناك البلح الجاف، والبلح النصف جاف، والبلح الرطب، تعددت الاسماء والطعم في النهاية «بلح».

الدكتور يحيي إبراهيم محمد، الخبير الدولي في زراعة وإنتاج الزيتون، أستاذ مساعد الفاكهة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية في جامعة مطروح، قال إن زراعة نخيل البلح تنتشر في معظم محافظات الجمهورية، حيث تصل إلى حوالى ١٤ مليون نخلة، وتمثل المساحة المنزرعة بالنخيل حالياً ٧٣.٦٥٣ ألف فدان، أي حوالى 6.32% من إجمالى المساحة الكلية المنزرعة بالفاكهة، ويمثل الإنتاج السنوي للتمور 1،313.69 مليون طن، حيث تمثل حالياً ما يقرب من 13.91% من جملة إنتاج ثمار الفاكهة.

في مصر يرجع السبب لهذه الزيادة إلى التوسع في المساحات المنزرعة بأشجار النخيل في مناطق الاستصلاح الحديث كما في سيوة بمحافظة مطروح والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والنوبارية توشكى والعوينات، ونظراً لاختلاف الظروف المناخية وتباينها في مصر فقد انتشرت الأصناف الرطبة والنصف جافة في مناطق الدلتا ومصر الوسطى بينما تنفرد منطقة مصر العليا وخاصة أسوان بوجود الأصناف الجافة.

وأوضح محمد، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الأصناف يمكن تقسيمها إلى مجاميع تضم مجموعة الأصناف الرطبة وهى المجموعة تؤكل ثمارها طازجة في طور الخلال أو الرطب واحتياجاتها الحرارية أقل من الأصناف الجافة ونصف الجافة وأهم أصنافها الزغلول والسمانى، وتنتشر زراعته بمناطق إدكو ورشيد بالوجه البحرى، وبنت عيشة والحيانى ويتركز بمحافظة الإسكندرية ودمياط والمرج بالقليوبية، وصنف الأمهات وأهم مناطق انتشاره محافظة الجيزة والفيوم يؤكل في طور الرطب.

وتابع: «هناك مجموعة الأصناف النصف جافة، وتتجاوز ثمارها مرحلة الإرطاب إلى مرحلة الجفاف النسبى، ولكن لا تتصلب وتظل محتفظة بصفات جودتها وصلاحيتها للاستهلاك مدة زمنية، ومن أهم أصنافها السيوى الصعيدى وينتشر بمناطق الجيزة وسيوة والواحات، وصنفى العمرى والعجلاني وتشتهر به محافظة الشرقية، وهناك مجموعة الأصناف الجافة، وهى الأصناف التي يحدث جفاف لثمارها عند النضج، حيث تقل نسبة الرطوبة بها عن 20% ويمكن تخزينها لفترات طويلة وهى تستهلك كثمرة جافة».

ومن أهم أصنافها الملكابى والسكوتي البرتمودا والجنديلة والدجنة والجرجودة والشامية والبركاوى، وأهم مناطق إنتاجها محافظة أسوان، ويتوقف نجاح زراعة النخيل على التوفيق في اختيار الأصناف الجيدة الملائمة، وعوامل المناخ ذات أهمية رئيسية في ملائمة الصنف للمنطقة، وذلك لأن بعض الأصناف تحتاج لحرارة أعلى لاستكمال نضجها عن الأصناف الأخرى، لذلك يجب قبل التفكير قبل زراعة أصناف النخيل في أي منطقة دراسة درجات الحرارة والرطوبة في هذه المنطقة من واقع بيانات الأرصاد الجوية لتحديد مدى نجاح أي صنف من النخيل بها، ويبلغ متوسط إنتاج النخلة حوالى 90 كجم في العام وقد يصل إلى حوالى 200 كجم حسب الصنف ومدخلات الإنتاج.

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وأضاف أن مصر تحتل المركز الاول في إنتاج التمور عالمياً، إلا أن صادرات التمور بلغت 28 ألف طن فقط، وجاءت مصر في المركز الثانى عشر عالمياً في تصدير التمور في عام 2019 بقيمة صادرات تمثل 2.7% من صادرات التمور العالمية، ومن أهم الأصناف التصديرية للتمور المصرية هو السيوى أو الصعيدى والذى يشكل النسبة الأكبر في الصادرات.

بدء موسم حصاد البلح فى الاسكندرية

بدء موسم حصاد البلح فى الاسكندرية

بدء موسم حصاد البلح فى الاسكندرية

بدء موسم حصاد البلح فى الاسكندرية

بدء موسم حصاد البلح فى الاسكندرية