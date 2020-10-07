شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مشددة بمحيط «كاتدرائية الإسكندرية» تزامناً مع بدء زيارة البابا الرعوية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص إبرام ايميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، إن البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، يصل الإسكندرية مساء اليوم الأربعاء، لبدء زيارة رعوية تستمر 4 أيام تختتم يوم السبت المقبل، يجري خلالها عدد من الأنشطة الرعوية في المحافظة.

وأضاف، في تصريحات، أن البابا يلقى عظة روحية مساء اليوم عقب وصوله، فيما تتضمن زيارته الرعوية صاحبة الأيام الأربعة، تدشين كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبى سيفين والقديس الانبا كاراس في بشائر الخير 3 صباح الخميس، ويقوم البابا السبت المقبل في ختام زيارته الرعوية بتدشين كنيسة مارجرجس في الشاطبى.

وأشار إلى أن البابا يكرم حوالى 100 طالب من أوائل الثانوية العامة والمتفوقين من السنوات النهائية بمختلف كليات جامعة الاسكندرية، ويمنحهم هدايا تذكارية.

وقال إن فرق الكشافة بمختلف الكنائس والكاتدرائية تتولى عملية تنظيم الدخول والخروج إلى الكاتدرائية، وتم تشغيل بوابات كشف المعادن والسماح بالدخول فقط لحاملى الصليب وبطاقة الهوية.

وتشهد كاتدرائية الإسكندرية إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة تزامنا مع زيارة البابا، حيث تم غلق شارع الكنيسة بالحواجز الأمنية ومنع دخول السيارات والسماح فقط للمشاة بعد التأكد من هويتهم.

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