شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف المسار النهائي للقطار السريع «السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت خريطة مسار القطار السريع النهائية «العين السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين» بطول 534 كيلو متر، وبسرعة 250 كيلو متر، أن عدد محطات القطار سيكون 15 محطة، والذي فاز فنيا تحالف (سامكريت- مصنع نيرك- ومجموعة الشركات الصيني cr20- ccecc- crrc) بتنفيذه.

ويوضح مسار الخريطة، التي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أسماء المحطات التي استقر عليها المسار الجديد وهي: «العين السخنة -العاصمة الادارية الجديدة- وجه قبلي- 6 أكتوبر 1- 6 أكتوبر 2- روض الفرج- وادي النطرون- برج العرب- باهيج- الحمام- العميد-مدينة العلمين الجديدة- استاد برج العرب

-العامرية- الإسكندرية»، حيث سيبدأ من العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة جنوب القاهرة الجديدة، يتجه بعدها إلى 6 أكتوبر، منها إلى العلمين، ويتفرع بعدها فرع إلى برج العرب والإسكندرية، وأخرى إلى الحمام.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل أن هناك أكثر من سيناريو لتنفيذ المشروع، الأول (القديم)، ويقام على 3 مراحل، الأولي من «العين السخنة- العاصمة الإدارية» والثانية «العاصمة الإدارية- اكتوبر» والثالثة «اكتوبر- العلمين الجديدة».

وأضافت المصادر أن الفريق كامل الوزير انتهي من سيناريو جديد هو البدء في تنفيذ المشروع بالكامل، وتقسيم الأعمال المدنية للمشروع على 5 شركات مصرية قابلة للزيادة لسرعة إنجاز المشروع، ويأتي ذلك بعد نجاح التجربة في القطار الكهربائي «عدلي منصور- العاصمة الإدارية- العاشر» عند بدء بالأعمال المدنية وزيادة عدد الشركات المصرية في الأعمال المدنية مما ادي إلى انجاز نحو ٧٠℅ منها في اقل من عام.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر بالتحالف الفائز فنيا بالمشروع، أن الحكومة الصينية أبدت مرونة كبيرة في تمويل المشروع، حيث قررت ضخ 2 مليار دولار في شكل استثمارات في المشروع، كما ان التحالف يتواصل مع الحكومة الصينية لتقديم قرض صيني ميسر لاعمال السكة الحديد والاشارات.

وأوضحت المصادر أن الصين وافقت بشكل نهائي على تصنيع قطارات المشروع في مصنع نيرك الذي سيقام بشرق بورسعيد بنسبة مكون محلي مصري يصل إلى 40℅ مع منح مصر حق المعرفة للقطارات، مع تقديم كافة الضمانات وشهادات التشغيل المعتمده دوليا لدخول مصر منتدي القطارات فائقة السرعة.

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القطار السريع