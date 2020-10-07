شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن الأقصر تبحث مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، صبري عبدالحميد، أعضاء اتحاد معاقين الاقصر لمناقشة مشكلة عدم تسجيل القوي العاملة ببطاقة الخدمات المتكاملة لراغبي الحصول على فرص عمل لذوي الاعاقة.
وأوضح أن بطاقة الخدمات لايوجد عليها أي بيانات خاصة بالمعاق سواء نوع الإعاقة أو المؤهل أو الوظيفة التي تناسب نوع الإعاقة وتم عرض مقترح من قبل أعضاء الاتحاد لحل تلك المشكلة تيسيرا على ذوي الاعاقة. وأكد وكيل وزارة التضامن، ان المديرية سوف تبحث الأمر مع القوى العاملة وحل المشكلة بما يصب في مصلحة اصحاب الهمم.
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