شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لرفع وإزالة المخلفات والقمامة من شوارع وميادين الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء الشرقية، من حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وصيانة أعمدة الإنارة والبلدورات والأرصفة ، ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والرصيف، وفتح الحركة المرورية أمام عبور السيارات وتأمين المواطنين.

حيث قامت رئاسة حى أول الزقازيق، برفع القمامة من شارع فاروق وشارع العشرين، وشارع الجيش والحلقة وكوبرى أبوعميرة، وشارع الفلوجة وشارع سعد زغلول وشارع المعهد الدينى، كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة ومشرفي وعمال الوردية المسائية، بحملة نظافة بعدد من المناطق بدائرة المركز، شملت الأعمال رفع تراكمات القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها.

كما واصلت الوحدات المحلية جهود النظافة اليومية، حيث قامت الوحدة المحلية بالعصلوجي بالعمل علي رفع كفاءة الطرق بالوحدة، كما استأنفت الوحدة المحلية بالشوبك عمليات النظافة على الطريق العام الزقازيق أبو حماد، وتحت إشراف رئيس الوحدة المحلية بشيبه، تم القيام بحملة نظافة موسعة بطريق الزقازيق القنايات، وكذلك قامت الوحدة المحلية ببردين بأعمال النظافة اليومية على الطريق العام الزقازيق بلبيس والعكس.

فيما قامت رئاسة مدينة القنايات بنقل مخلفات النظافة إلى النقطة الوسيطة، ومن ثم إلى المقالب العمومية حرصا علي سلامة المواطنين، كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة، وتمهيد ورش الطرق وتنسيق وري البساتين بنطاق المدينة، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية من لوادر وجرارات وسيارات، كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، برفع تجمعات القمامة من الصناديق والشوارع الجانبية، بالإضافة إلى استكمال أعمال الرش والتطهير بعدد من شوارع المدينة، وتطهير الصناديق بعد تفريغها من القمامة.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، حملات موسعة للنهوض بقطاعات المدينة المختلفة، من تجميل ونظافة ورفع السفوحة من الشوارع، كما تم رفع مخلفات قمامة وهدم مبان باللودر الصغير، ومعدات الحملة الميكانيكية من منطقة كفر البلاسي شارع المختون، وطريق مقابر كفر البلاسي ورفع أتربة وسفوحة مدخل المدينة بالعمال، فضلا عن استكمال قص وتهذيب الأشجار بشارع المجلس، وتصليح الشوارع بالجليدر طريق مضرب الأرز والترعة الديدامونية، وقريه جهينة البحرية، وغسيل بلدورات وأرصفة السوق الجديد قبل تسكينه، ورش شوارع المدينة شارع الإنتاج ومدخل المدينة.

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