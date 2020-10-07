شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضة الطاقة بالاتحاد الإفريقي: الوقت الراهن الأفضل للتحرك نحو الاقتصاد الأخضر بالقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبرت الدكتورة أماني أبوزيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالإتحاد الافريقي، أن الوقت الراهن هو أفضل وقت للتحرك نحو الاقتصاد الأخضر.

وقالت الدكتورة أماني أبوزيد في كلمتها خلال افتتاح أسبوع الابتكار للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) الذي أقيم تحت شعار «الحلول المتجددة للنقل والصناعة»، وتم عقده لاستكشاف الحلول المبتكرة لحلول دعم التخلص من الكربون من قطاعي الصناعة والنقل: «لقد حان الوقت للتحول نحو نظام نقل وعمليات صناعية أكثر استدامة وخالية من الانبعاثات، هذه هي الطريقة لبناء مستقبل أكثر اخضرارًا وأفضل لأفريقيا».

وناقش متحدثون رفيعو المستوى يمثلون الحكومات وكبار صانعي السياسات والمبتكرين والمطورين والمستثمرين، خلال هذا التجمع الافتراضي الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الحلول القائمة على مصادر الطاقة المتجددة الناشئة المتاحة في جميع دول العالم والإجراءات اللازمة لإطلاق إمكانات مصادر الطاقة المتجددة بالكامل في قطاعات الاستخدام النهائي، كما تم عرض الحلول اللازمة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة للتخلص من انبعاثات الكربون من الصناعة والنقل.

وقالت مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالإتحاد الافريقي «ستتطلب المعالجة الفعالة لتغير المناخ الإزالة الكاملة للكربون من جميع قطاعات الاقتصاد وخاصة بعض قطاعات الصناعة والنقل الرئيسية وذلك باستخدام مصادر الطاقة المتجددة كخيار أكثر فعالية من حيث التكلفة وقابلية التطبيق .

ووفقًا لمفوضة الطاقة والبنيه التحتيه في الاتحاد الأفريقي، كانت إفريقيا من أقل المساهمين في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية حيث تمثل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في إفريقيا حوالي 2٪ من الانبعاثات العالمية التراكمية.

وأشارت أماني أبوزيد إلى «أنه على الرغم من أن أفريقيا تشهد نموًا اقتصاديًا سريعًا، إلا أنه من المتوقع أن تزيد مساهمتها في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية العالمية إلى 3٪ فقط بحلول عام 2040 بناءً على سيناريو السياسات المعلنة الحالي، ومع ذلك، فإن أفريقيا من بين المناطق الأكثر تضررا من الآثار المدمرة لتغير المناخ».

وأوضحت «أننا في الإتحاد الافريقي نعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الوكالات الدولية وأصحاب المصلحة العالميين والقاريين لبدء البرامج التي تدعم تسخير موارد الطاقة المتجددة الأفريقية الوفيرة والموثوقة والفعالة من حيث التكلفة والنظيفة والمستدامة وصديقة للبيئة لجميع الأسر والشركات والصناعات والمؤسسات الأفريقية.

وأكدت الدكتورة أماني أبوزيد على أهمية التحول العالمي للطاقة النظيفة، وذلك من خلال تقديم بعض المبادرات والبرامج الجارية، بقيادة الاتحاد الافريقي بالتعاون مع الشركاء العالميين، بما في ذلك مبادرة الطاقة المتجددة في إفريقيا (AREI)، وبرنامج الطاقة المتجددة في الدول الجزرية الأفريقية (REAIS). )، والصفقة الجديدة بشأن الطاقة لأفريقيا بقيادة بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، وتنفيذ مبادرة الطاقة المستدامة للجميع (SE4ALL)، وإطار سياسة الطاقة الحيوية في إفريقيا والمبادئ التوجيهية، والبرنامج الإقليمي للطاقة الحرارية الأرضية، ومرفق التخفيف من مخاطر حرارة الأرض وغيرها الكثير.

وواصلت «أبوزيد» أنه بالنسبة للمدن الأفريقية، اتخذت مفوضية الاتحاد الأفريقي خطوات لوضع سياسة شاملة ومتكاملة للنقل الحضري والتنقل، ستجمع هذه السياسة، من بين أمور أخرى، بين التدابير التي تهدف إلى الحد من استخدام السيارات الخاصة، وزيادة استخدام الطاقات المتجددة وتعزيز وسائل النقل الجماعي، والنشر المنتظم لأنظمة النقل الذكية وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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وشددت على أهمية الاستثمار الآن في الحلول المبتكرة لضمان الوصول إلى الطاقة والنقل المستدام والتنقل الحضري، وخاصة في الرقمنة كوسيلة رئيسية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي بعد COVID، لافتة إلى أن الحاجة إلى تعزيز الشراكات القائمة والعمل بشكل أوثق للدعوة إلى استخدام موارد الطاقة المتجددة في أفريقيا لتحويل قطاعي النقل والصناعة في القارة لمعالجة قضايا تغير المناخ وتمهيد الطريق لاقتصاد مستدام.

من جانبه قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام لـ IRENA، إن أحدث تقرير لـ IRENA أظهر أن مصادر الطاقة المتجددة وظفت 11.5 مليون شخص في عام 2019. وبينما كان لـ COVID تأثير بالتأكيد منذ ذلك الحين، فإن القطاع مرن، من خلال توجيه حزم التحفيز نحو التعافي الأخضر، حيث يمكن للعالم أن يخلق 42 مليون وظيفة بحلول عام 2050.

قدم الاجتماع نظرة عامة استراتيجية على الآثار التحويلية للابتكار في قطاعات النقل والصناعة الصعبة، بما في ذلك رؤية عميقة لما يحدث، وما هو ممكن وما يحتاج إلى مزيد من الاستكشاف بشكل جماعي.