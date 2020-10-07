رئيس جامعة القناة يستقبل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس فضيلة الشيخ وحيد عايش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية وذلك لتقديم التهنئة بتوليه رئاسة الجامعة.

حضر اللقاء فضيلة الشيخ محمد عبد الهادي بدوى مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى وفضيلة الشيخ أشرف السعيد مدير الدعوه بمنطقة وعظ الإسماعيلية وفضيلة الشيخ هانى عبد العليم مشرف عام الفتوى بمنطقة وعظ الإسماعيلية. أكد الدكتور أحمد زكي أهمية التعاون بين الجامعة ومؤسسة الازهر الشريف فى تأكيد الوعى الثقافى للطلاب ضن منظومة البرامح التثقيفية للطلاب التى وضعتها الجامعة لمواجهة الفكر المتطرف لأعداء الوطن ونشر قيم ومبادى الدين الاسلامى فعلا وقولا، مشددا على أن التواصل بين الجامعة والأزهر من مبادىء عمل الجامعة القائمة على التعاون مع كل مؤسسات الدولة المصرية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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