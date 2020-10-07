شكرا لقرائتكم خبر عن «التسويق السياحى» تعلن حصول ١١ مركبًا عائمًا على شهادة السلامة الصحية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن التسويق السياحى بالاقصر،، أن 11 فندقا عائما حصلوا على شهادة السلامة الصحية، من إجمالي 22 فندقا عائما تعمل بين الأقصر وأسوان تقدموا للحصول على الشهادة المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة.

وقال الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحى بالاقصر، أن اول رحلة نيلية أبحرت بين الاقصر واسوان، منذ يومين وعلى متنها عدد من السائحين من أمريكا، وفرنسا، وأسبانيا، عقب صدور قرار من وزارة السياحة والاثار باستئناف الرحلات النيلية، بعد توقف دام لنحو ٦ اشهر، بسبب جائحة كورونا، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، واتباع لكافة التعليمات التي حددتها وزارة السياحة والاثار والصحة، موضحاً ان عدد البواخر العاملة بين المدينتين قبل التوقف كان ١٣٠ باخرة،، مشيرا إلى ان ٢٢ فندقا عائما حتى الان تقدمت للحصول على شهادة السلامة الصحية، ومن المتوقع زيادة العدد تدريجيا خلال الأيام المقبلة بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة للحصول على شهادة الشهادة الصحية.

واضاف انها خطوة من الخطوات المهمة للسياحة الثقافية، التي تعد الرحلات النيلية بين الاقصر واسوان من اهم أدواتها، للاستماع بالنيل والمناطق الاثرية بطول الرحلة، وقضاء وقت ممتع بين النيل والمناظر الطبيعية الخلابة التي يعشقها السياح الاجانب، بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

جدير بالذكر أن ضوابط تشغيل الفنادق العائمة تتضمن شرط حصول الفندق العائم على شهادة السلامة الصحية، إلى جانب الالتزام بكافة الضوابط المستحدثة الخاصة بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية والعاملين على الفنادق العائمة، شرط إلزامي للتشغيل. أما بالنسبة للمراسي الخاصة بالفنادق العائمة، يتعين عليها توفير مكان مخصص لتعقيم الحقائب وأمتعة النزلاء، والتوريدات، وتوفير علامات على السقالة تحدد أماكن وقوف النزلاء للتباعد والحفاظ على المسافات الآمنة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة (النزلاء-العاملين)، وأدوات الحماية الشخصية (كمامات وقفازات ومعقمات الأيدي).