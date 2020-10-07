شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الأسماء النهائية لمرشحي الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة كوم أمبو بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ننشر أسماء المرشحين الـ14 لخوض انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، وذلك عقب إعلان الكشوف النهائية من خلال اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحكمة أسوان، بمحكمة أسوان، وجاءت الأرقام والأسماء والصفة الحزبية والرموز الانتخابية كالتالي:



1- خالد رضوان، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

2- أحمد حسين خليفة، مستقل، رمز الأسد.

3- محمد عبدالسيد مناع، مستقل، رمز الغزال.

4- محمد يوسف، مستقل، رمز الحصان.

5- عمر داغر، مستقل، رمز السفينة.

6- يسري أمين الفارس، مستقل، رمز الصقر.

7- نجوى محمود عثمان «أم مؤمن»، مستقلة، رمز ماكينة الخياطة.

8- محمود عليان، مستقل، رمز الكف.

9- حمدي أبوجامع، مستقل، رمز ساعة اليد.

10- إبراهيم جبران، مستقل، رمز السد العالي.

11- محمد عبدالواحد البنا، مرشح عن حزب النصر، رمز المدفع.

12- المستشار مارك سمير، مستقل، رمز التمساح.

13- العمدة نادر أبوالمجد، مستقل، رمز عنقود العنب.

14- المستشار محمد سليم، مستقل، رمز طائرة الهليكوبتر.