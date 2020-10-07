شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تعلن التعاون مع «الزراعة» لإنتاج فيلما عن «قش الأرز» لعرض قصص النجاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن وزارتي البيئة والزراعة تستعدان للإعلان عن الفرص الاستثمارية للمتبقيات الزراعة بحلول شهر نوفمبر القادم، مشيرةً إلى قيام وزارة البيئة بالتصوير داخل مواقع تجميع قش الأرز بالمحافظات المختلفة تمهيداً لإنتاج فيلماً يوضح كافة الجهود والأعمال التي تم تنفيذها بمنظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء ٢٠٢٠ ولعرض قصص النجاح في هذا المجال. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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