شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الخير» ترعى مشروعات بحثية في مجالات الزراعة والغذاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مساحات الارض المزروعة وتوفير الغذاء تقوم مؤسسة «مصر الخير» برعاية عدد من المشروعات البحثية من خلال قطاع البحث العلمي والابتكار بالمؤسسة تهدف إلى ايجاد حلول علاجية لمشاكل التربة الزراعية تساعد على زراعة المزيد من الافدنة مع توفير التنوع في المحاصيل وزيادة انتاجية الفدان .

وقالت الدكتورة نجوي السيد ،رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمصر الخير، في بيان اليوم «تحرص المؤسسة على دورها في تنمية الإنسان وبناء مجتمع قائم على المعرفة، فهي تعمل على دعم تطوير والارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار وإتاحة بيئة مناسبة لنقل المنتجات البحثية لقيمة مجتمعية واقتصادية ملموسة عن طريق دعم وتمويل مشروعات بحثية تخص مشاكل حرجة ومزمنة وذلك لايجاد حلول مبتكرة تساعد على تحسين الاساليب الزراعية المتبعة وعلاج المشكلات فيما يخص الزراعة والغذاء وفي هذا الاطار تتبني المؤسسة مشروع بالاشتراك مع مركز بحوث الصحراء لتحسين خواص التربة الرملية ويتم تنفيذه بمحافظة مرسي مطروح حيث أن كمية كبيرة من مياه الري والاسمدة المعدنية والعضوية المضافة للأراضي الرملية المستصلحة حديثا تفقد بالتسرب ولا يستطيع النبات الاستفادة منها نتيجة ضعف التربة

ويعتمد البحث على حقن التربة الرملية بحبيبات السلت والطين المعالج بمعدلات معينة تؤدى إلى منع التسرب العميق لمياه الرى والاسمدة المعدنية والعضوية المضافة وبالتالى توفير كميات كبيرة منها كانت تفقد بعيدا عن منطقة انتشار الجذور الفعالة للنبات بالاضافة إلى زيادة انتاجية محاصيل الخضر المزروعة

وجاري زراعه وإختيار نتائج البحث ليتم افتتاح خط انتاج السلت والطين قادر واحد.

وأشارت رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمصر الخير إلى مشروع بحثي اخر وهو مشروع لتحسن سلالات الارز وتقول إن الارز يعد وجبة غذاء رئيسية للاسرة المصرية لا تكاد المائدة تخلو منها وهو الطعام الاكثر استهلاكا بعد الخبز، وبما ان الارز يحتاج إلى قدر عالى من المياه اثناء الرى مع ندره مصادر المياه في مصر في الوقت الحالى فلابد من ايجاد حل لريه بمصادر مياه أخرى مع تحسين إنتاجيته ويهدف المشروع- والذي تقوم مصر الخير بتمويله وينفذ بالاشتراك مع مركز بحوث وتدريب الارز بسخا بمحافظة كفر الشيخ- إلى انتاج صنف ارز متحمل للملوحة بدرجة عالية يصلح للزراعة تحت ظروف الارض الملحية ويمكن ريه بمياه الري المخلوطة وايضا تحسين انتاجيته وبالتالى توفير نسبة من المياة العذبة لاغراض أخرى ويتم حاليا زراعة الجيل الاخير لاستخراج سلالة واحدة منتخبة متحملة للملوحة كي يتم تسجيلها بالمعهد ومن ثم زراعتها .

وأضافت الدكتورة نجوي السيد أن مؤسسة مصر الخير تقوم بتنفيذ مشروع لإنشاء الصوب الزراعية بنظام الهيدروبونيك وتقول إنها طريقة تعتمد على زراعة الشتلات في محلول مائي مغذي يحتوي على العناصر الرئيسية التي يحتاج اليها النبات وتتراوح ما بين 12 إلى 16 عنصر أو زراعة النبات في مادة صلبة «خاملة» وبهذه الطريقة يستغنى المزراع عن استخدام المخصبات الكيماوية ويتميز نظام الصوب الزراعية بطريقة الهيدروبونيك بإنتاج كميات اكبر من المحصول في مساحات محدودة مع استهلاك كمية قليلة من المياة وتم بالفعل تسليم المشروع لاحدى الجمعيات وجاري تقديم الدعم الفنى لها وسيتم افتتاح المشروع في القريب العاجل .

Advertisements

وأشارت رئيسة قطاع البحث العلمي إلى أن المؤسسة تتعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في بحث اخر يهدف إلى تغليف الاسمدة بتراكيب نانوية ونانومكروبية لتحسين خصائص الاسمدة مما يعظم استفادة التربة الزراعية من هذه الاسمدة وتقليل المستخدم منها مع تقليل التلوث الناتج عن تسرب الأسمدة من التربة وقد تم الانتهاء من استخلاص المواد الضرورية لتغليف الاسمدة وجاري العمل في المراحل الاخيرة للمشروع .