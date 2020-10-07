شكرا لقرائتكم خبر عن «البحث العلمي» تدعو الشركات لاحتضان أحد أنشطة مشروع في مجال البيئة النظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الشركات والهيئات المهتمة وذات الخبرة لتقديم خدمات الاحتضان لأحد أنشطة «مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية» في مجال البيئة النظيفة والخضراء.

والمشروع هو منحة ممولة من خلال صندوق متخصص يديره بنك التنمية الأفريقي للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، وتأتي هذه المنحة في اطار استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 بتحقيق اقتصاد مبنى على المعرفة واستراتيجية البحث العلمى والابتكار، وتقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتنفيذ المشروع لما لها من خبرة التعاون الدولي وإدارة المنح مع الاتحاد الأوروبي والصين وتنفيذ مشروعات ريادة الأعمال من خلال عدة برنامج منها الحاضنات التكنولوجيه، التحالفات التكنولوجيه، ومسرعات الأعمال 101، كما يدعم بنك التنمية الأفريقي من خلال هذا المشروع تنمية ريادة الأعمال في مصر، مع التركيز على الابتكار وخلق فرص العمل والنمو الشامل.

وقال بيان صادر عن «أكاديمية البحث العلمي»: على جميع المهتمين تقديم الأوراق المطلوبة طبقاً للشروط المعلنة في موعد أقصاة 19 أكتوبر 2020 إما باليد في مقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا «101 شارع القصر العيني- الدور الثالث»، أو من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected] الأستاذة شيماء هلال، المدير التنفيذي لبرنامج تنمية وتطوير وانطلاق.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن المشروع يستهدف مناطق صعيد مصر والوادى الجديد والواحات بنسبة تزيد عن 50%، بهدف تهيئة بيئة مناسبة لريادة الاعمال وتمكين الشباب والسيدات لإدارة ناجحة لاعمالهم القائمة على افكار مبتكرة، وسيساهم المشروع في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة وخاصة في المناطق النائية بمصر.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع عددًا من النتائج منها توفير 1860 وظيفة فرصة أمل مباشرة و3720 وظيفة فرصة أمل غير مباشرة، بخلاف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لأصحاب المشاريع وتوفير منح وبناء القدرات لحوالى 480 شركة ناشئة ودعم ابتكارات جديدة وتعزيز الاندماج الاجتماعى من خلال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستهدف المجتمعات في المناطق النائية خصوصًا في الوجه القبلي والواحات، وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع في 3 مجالات، وهي الأعمال الزراعية، بيئة نظيفة وخضراء، الأعمال اليدوية والفنون.

وقال مالين بلومبيرج، المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي في مصر: «تمتلك مصر إمكانات هائلة غير مستغلة للنمو والابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة، ويسعدنا المساهمة في هذا النمو، من خلال التعاون المثمر مع أكاديمية البحث العلمي نظرًا لخبرتها في هذا المجال وقدرتها على الإضافة العلمية والتكنولوجيه لهذا المشروع، وأضاف بلومبيرج أنه يسعدنا أيضًا أن ندعم قطاعات في مجال البيئة النظيفة والخضراء وأيضاً الصناعات الإبداعية التي تعزز الابتكار والإبداع».

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