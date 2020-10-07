شكرا لقرائتكم خبر عن شروط استئناف تصدير الدواجن المصرية للإمارات المتحدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، الاشتراطات الواجب تنفيذها لاستئناف تصدير الدواجن إلى الأمارات العربية المتحدة، وذلك بعد نجاح المباحثات من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وممثلى وزارة التغير المناخى والبيئة ووكالة سلامة الغذاء حول استئناف حركة تصدير الدواجن المصرية إلى الجانب الإماراتى، فى ظل لإجراءات التى اتخذتها مصر لاعتماد المُنشآت للتصدير، والتأكد من خلوها من فيروس انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

وجاءت الإجراءات والاشتراطات.. كالاتى:

- عمل زيارات للمنشآت ودراستها ومدى تطبيق شروط الأمن الحيوى.

- المتابعة الميدانية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمعمل المركزى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى للوقوف على مدى الالتزام المنشآت المصدرة بتطبيق شروط الأمن الحيوى والحالة الصحية للقُطعان.

-سحب العينات اللازمة للتحليل والفحص المعملي وذلك لفترة تمتد حتى 12 شهرا (سنة كاملة) مروراً ببروتوكول فحص العينات الدورية وانتهاءً بمخاطبه المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) .

- إرسال النتائج المعملية والخرائط المرفوعة بأجهزة الــGPS للمنشأة (للمنطقة) وإصدار شهادة بخلو المنشأة من فيـروس أنفلونزا الطيور شديد الضراوة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

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- دور الخدمات البيطرية المصرية في الإبلاغ الفوري والاستجابة السريعة ونظم التحكم والسيطرة والإحتواء لأي بؤرة وبائية وما يضمن تحقيق ذلك من خلال التشريعات والقوانين وأسلوب إدارة الخدمات البيطرية وعلاقتها بالقطاع الخاص بما يتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان في ذلك الشأن.

- فتح باب استيراد بيض المائدة وبيض التفريخ وكتاكيت التسمين عمر يوم، والدواجن المُبـردة والمجمدة وذلك بعد إعتماد الشهادة الصحية البيطرية والتي سيلتزم بها الجانب المصري.

- فتح باب استيراد البط والسمان الحي من مصر .

- إرسال الاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة من الجانب الإماراتى ليتم البدء فى تنفيذها

- إنشاء الشركة المصرية لاعتماد الذبح الحلال والتي سيتم بدء العمل من خلالها مع مطلع عام 2021، التى ستعتمد منتجات اللحوم المصرية التي سيتم تصديرها إلى الخارج.

- يقدم الجانب المصرى قائمة بالمزارع أو المنشآت العاملة في هذا المجال، والمعتمدة من قبل الهيئة والثابت التزامها بالاشتراطات والمعايير الدولية ليتم دراسة الأمر من الجانب الإماراتى.

-كفاءة المحاجر البيطرية المصرية وبالأخص محجر الأدبية ومحجر السخنة البيطريين، وصلاحيتهما لتنفيذ الاشتراطات الصحية البيطرية تمهيداً لفتح باب تصدير الماشية المصرية الحية ، إضافة إلى لحوم الأبقار – الجمال – الأغنام.