شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم تعلن تقسيط مصروفات المدارس الحكومية وإعفاء 40% من الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها مد وزارة الإسكان فترة حجز وحدات متوسطى الدخل، وتأكيد وزارة التعليم تقسيط مصروفات المدارس الحكومية، وإعلان الأهلى غياب لاعبه محمد محمود 6 أشهر، بسبب عملية بالغضروف.

وفيما يلي موجز أخبار مصرمشروع إنتاج مسلسل عن حياة البابا شنودة متوقف لعدم توفير التمويل

كشفت مصادر كنسية أن مشروع إنتاج مسلسل "بابا العرب"، الذى يروى قصة حياة البابا شنودة، متوقف ولم يتم ترشيح أحد له، نظرا للعديد من الأسباب، أهمها عدم توافر التمويل المطلوب ولأسباب خاصة بدير الأنبا بيشوى، الذى كان يخطط لإنتاج المسلسل. وأكدت المصادر أنه عندما تم الإعلان عن مسلسل بابا العرب قبل عام تقريبا ثار الجدل في الشارع القبطى، بين مؤيد ومعارض لفكرة المسلسل، وقد كان هذا دافعا قويا لتعلن الكنيسة تجميد العمل، والعدول عن الفكرة.

الذهب يتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 827 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء بقيمة 5 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 827 جنيها للجرام، وذلك بسبب هبوط أوقية الذهب مسجلة 1894 دولارا مقابل 1905 دولارات.

التعليم تؤكد تقسيط مصروفات المدارس الحكومية وإعفاء 40% من الطلاب

أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن سداد المصروفات الدراسية يكون على عدة أقساط بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية، وليس ضرورويا سداد ولى الأمر المبلغ المستحق دفعة واحدة، موضحة أن الطالب سوف يحصل على جميع الخدمات التعليمية دون ربطها بسداد المصروفات الدراسية خاصة الكتاب الدراسية.

إحالة الأب المتهم بقتل طفلته بسبب شراب حذاء فى مدينة نصر للجنايات

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة ضرب طفلته حتى الموت، بسبب رفضها البحث له عن "شراب الحذاء" .

جمال يوسف بعد شفائه من السرطان: "فضل من ربنا.. وحب الناس فرق معايا"

قال الفنان جمال يوسف، إن الشفاء من مرض السرطان الذى أصيب به مؤخرا نعمة وفضل من ربنا، قائلا: "كانت فترة صعبة وكنت مسافر في حتة تانية خالص.. والحمد لله على الشفاء وربنا كريم".





فيس بوك يمنح باحث مصرى 10 آلاف دولار لاكتشاف ثغرة فى تطبيق التواصل

عثر باحث أمنى على ثغرة أمنية فى ميزة تنزيل تطبيق فيس بوك على منصة أندرويد، والتى يمكن استغلالها لشن هجمات وتنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد (RCE)، وهو ما دفع فيس بوك لمنح هذا الباحث 10 آلاف دولار مقابل العثور على الخطأ، حيث يستخدم تطبيق فيس بوك على أندرويد طريقتين لتنزيل الملفات من مجموعة - خدمة أندرويد مضمنة تسمى DownloadManager وطريقة ثانية تسمى Files Tab.





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الإسكان تمد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل بـ9 مدن حتى 22 أكتوبر الجارى

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم مد فترة سداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل البيانات، وسحب كراسات الشروط، حتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020، وذلك لحجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل، والتى تطرحها الوزارة مُمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمناطق التالية (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، لإتاحة فرصة لعدد أكبر من المراطنين لحجز تلك الوحدات، حيث إنه كان من المقرر غلق باب الحجز يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020.





محمد محمود يغيب عن الأهلى 6 أشهر بسبب جراحة الغضروف

يغيب محمد محمود لاعب وسط النادى الأهلى ستة أشهر جديدة عن الملاعب بعد إجراء اللاعب خلال الساعات الماضية جراحة فى غضروف الركبة، بعدما فشل فى علاج الآلام الشديدة التى عانى منها طوال الفترة الماضية بالمسكنات وبرامج التأهيل التى خضع لها.





وزيرة التضامن تتوعد من يحصل على سيارة ذوى الإعاقة ويبيعها: سيحاسب بالقانون

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن غالبية من يتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، للأشخاص ذوى الإعاقة، يركز على كيفية الحصول السيارات، وأن كل من حصل سيارة وباعها أو تصرف فيها أو اشتراها لمصلحة الغير، ستسحب منه هذه السيارة وسيحاسب قانونيا هو ومن اشتراها، ويحرم من كافة أنواع الدعم، سواء دعم نقدى، أوتموين، أو دعم تأمين صحى، وسيدفع ثمنه.

معاكسة بايدن 4فتيات تثير اتهامات بالإساءة للنساء ضد المرشح الديمقراطي..فيديو

خلال الأسابيع السابقة لسباق انتخابات الرئاسة الأمريكية، بين الرئيس الأمريكي مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، ومرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، واجه الأخير أزمة جديدة تكمن في تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لبايدن، يغازل بعض الفتيات بأسلوب غير لائق، خلال خطابه في مركز ليتيل هايتي الثقافي في ولاية ميامي، والذي كان يعد جزءاً مهماً من حملته الانتخابية.

فوز إيمانويل شاربنتييه وجنيفر دودنا بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2020

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية، فوز إيمانويل شاربنتييه، وجنيفر دودنا، بجائزة نوبل للكيمياء عام 2020، لمساهمتهما فى تطوير طريقة لتحرير الجينوم."

وفى السياق نفسه، أعلنت مؤسسة نوبل، أول أمس الاثنين، فوز البريطاني مايكل هيوتون، والأمريكيين هارفي ألتر وتشارلز رايس بجائزة نوبل للطب لعام 2020، وذلك لدورهم في كشف فيروس الكبد الوبائي "سي"، حيث ساهمت أبحاثهم بأن يكون حلم علاج فيروس التهاب الكبد الوبائى سى لأول مرة بالتاريخ ممكنا.





المهلة تنتهى 20 أكتوبر.. المرور تستقبل المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى

تستقبل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذلك إستبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف ، أرقام) قبل انتهاء المهلة المحددة بـ 14 يوما والتى من المقرر أن تنتهى يوم 20 أكتوبر الجارى.

فيديو.. لحظة وفاة مدرب فارسكور فى الملعب خلال مباراة أمام الروضة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للحظة وفاة أكرم حفيلة المدير الفنى لمركز شباب أهلى فارسكور، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء قيادته لمباراة فريقه أمام الروضة أمس، المؤهلة للتصفيات النهائية لدورى القسم الثالث، حيث تعرض المدرب لأزمة قلبية أثناء الشوط الأول.