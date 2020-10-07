17 أكتوبر.. أولى جلسات دعوى تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: حددت محكمة القضاء الإداري جلسة ١٧ أكتوبر المقبل لنظر الشق العاجل في الدعوى رقم ٦١٧١٩ لسنة ٧٤ ق المقامة من المحامي محمد حامد سالم بشأن تسليم المجرم الهارب محمد علي طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية. طالب "سالم" باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مطالبة دولة إسبانيا بتسليم المقاول محمد علي لارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون. وذكرت الدعوى أن الطاعن فوجئ بسفر المدعو محمد علي إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها بمصر ومنها التهرب الضريبي وأخرى ارتكبها باسم شركته. وتابعت الدعوى أن محمد علي قام خلال ٢٠١٩ ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلًا على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وسب وقذف المسؤولين والوزراء.

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