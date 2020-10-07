لمدة 10 أيام.. تحويلات مرورية بالطريق الدائري لأعمال الصيانة أنظمة صرف مياه الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، إجراء تحويلات مرورية للقيام بأعمال صيانة أنظمة الصرف لمياه الأمطار على الطريق الدائري، وعزل خزانات الصرف مياه الأمطار، وصيانة غرف التجمع.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه ستتم الأعمال لمدة 10 أيام، اعتبارًا من يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، وستكون الأعمال يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساءًا، ويتم تحويل حركة المرور من الطريق الدائري" الداعم" إلى الطريق الدائري الرئيسي أمام نادي الصيد لمسافة كيلو في الاتجاه القادم من القاهرة الجديدة إلى المعادي.