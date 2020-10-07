"الأمن العام": ضبط 174 قطعة سلاح ناري و206 قضية مخدرات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 174 قطعة سلاح ناري، و206 قضية مخدرات، وتنفيذ 74831 حكم قضائي متنوع.
كما ضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين، ارتكبوا 4 حوادث متنوعة، و22 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و12881 مخالفة مرورية، بالإضافة إلى فحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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