إخلاء سبيل بائع متهم بضرب فتاة في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أخلت نيابة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، سبيل بائع متجول متهم بالتعدي بالضرب على فتاة في الدقي بضمان محل إقامته.

استمعت النيابة لأقوال الفتاة المجني عليها والشاب المتهم ثم قررت إخلاء سبيله بعدما وجهت له تهمة الضرب.

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وكشفت التحريات أنه على خلفية تداول بعض المواقع الإلكترونية، لأخبار تضمنت الادعاء بتعرض شخص مجهول لإحدى الفتيات وتهديدها بالقتل حال سيرها بالطريق العام.

وتبين أن حقيقة الواقعة ترجع إلى تضرر إحدى الفتيات عاملة- مقيمة بمحافظة القاهرة من بائع متجول- مقيم بمحافظة الجيزة لتحرشه بها لفظياً والتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح رضى بالحاجب وكدمات بالبطن، وتحرر عن ذلك محضر بقسم شرطة الدقى بالجيزة.

وعلى الفور تم استدعاء المشكو فى حقه، وتبين أنه يبيع نظارات بالطريق المؤدى لمحل عمل الفتاة، وحال معاكستها بصقت عليه، الأمر الذى دفعه للتعدي عليها بالسب والضرب محدثاً إصابتها ونفى وجود أى خلافات سابقة بينهما أو تهديدها بالقتل.