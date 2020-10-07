السجن سنتين لمتهم في قضية "عنف عين شمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمأمورية طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة راضي حامد الدسوقي بالسجن سنتين بقضية "أحداث عنف عين شمس". وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عددًا من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلاً عن إتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام ذلك فى أحداث العنف والتظاهر التى شهدتها جامعة عين شمس فى العام فى عام 2014.

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