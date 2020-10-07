رئيس جامعة الأزهر يتفقد القافلة الطبية بمدينة المحروسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الأربعاء، يرافقه الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، القافلة الطبية والإغاثية بمدينة المحروسة بحي السلام.

وتفقد رئيس الجامعة والوفد المرافق له فصول محو الأمية وتعليم الكبار، التي تعمل على هامش القافلة، وقام بتسليم شهادات محو الأمية لعدد من أهالي مدينة المحروسة.

وتفقد الندوات التوعوية والتثقيفية التي تقام على هامش القافلة، وأهدى شنط ومستلزمات الدراسة لأطفال المحروسة؛ من أجل إدخال السرور عليهم، ورسم البسمة على وجوههم.

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وتفقد رئيس الجامعة العيادات الطبية، والاطمئنان على المواطنين من خلال متابعة إجراء الكشوف الطبية عليهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

جدير بالذكر أن القافلة الطبية والإغاثية التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين أعربوا عن سعادتهم وشكرهم وتقديرهم لمؤسسة الأزهر الشريف ودورها المجتمعي والإنساني.

وتأتي القافلة تأتي في إطار خطة الجامعة لتسيير القوافل لهذا العام، وضمت عددًا من الأطباء في مختلف التخصصات، إضافة إلى مساعدات عينية تتضمن حقائب مدرسية لطلاب المدارس، إضافة إلى توزيع مجموعة من البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية، كما تُجْرَى -على هامش القافلة- عمليات جراحية للحالات المرضية التي تحتاج إلى ذلك، إضافة لتحويل الحالات التي تتطلب إجراء عمليات جراحية كبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة (الحسين الجامعى - سيد جلال - الزهراء الجامعي).