شوقي: لا يجوز خلط درجات امتحانات SAT مع الـ EST واختيار الدرجة الأعلى في كل مادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة إلى أولياء أمور وطلبة الدبلومة الأمريكية، بشأن امتحانات SAT مع الـ EST.

وقال شوقي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أنه لا يجوز خلط درجات امتحانات SAT مع الـ EST واختيار الدرجة الأعلى في كل مادة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن هذه اختبارات مختلفة ولا يجوز الجمع بينها.

Advertisements

وأعلن الدكتور طارق شوقي عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، أن الوزارة تعتمد نتائج امتحانات الـ ACT +EST اليوم (٧ أكتوبر ٢٠٢٠) وترسلها إلى مكتب التنسيق والمجلس الأعلى للجامعات صباح يوم الأحد ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ بترتيب وتعاون كامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت: التعاون من أجل قبول ابنائنا في الجامعات المصرية رغم الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا حول العالم.

تابع: "نرجو أن يطمئن أولياء الأمور الى أن الوزارتين لديهم الحرص على إتمام القبول بالجامعات لكل أبنائنا الناجحين في مختلف امتحانات الدبلومة الأمريكية هذا العام".​