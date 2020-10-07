رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

شاركت قيادات جامعة الأزهر في احتفالية المعرض السنوى للثقافات العسكرية- ذاكرة أكتوبر- التي نظمتها هيئة البحوث العسكرية، تحت عنوان من التحرير إلى التعمير، بحضور اللواء أركان حرب أيمن نعيم ثابت، رئيس جهاز البحوث العسكرية.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها، الأربعاء، أنها نظمت عددًا من الفعاليات التي حرصت خلالها على تعزيز الانتماء الوطني لدى طلابها وطالباتها، وتعريفهم بعظمة القوات المسلحة المصرية، وقيمة نصر أكتوبر المجيد، الذي أعاد للوطن كرامته وكبرياءه وأرضه، والحث على اتخاذ الأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن واسترداد أراضيه قدوةً ومثالًا يحتذى.

وفي ختام الاحتفالية، كرم اللواء أركان حرب أيمن نعيم ثابت، رئيس هيئة البحوث العسكرية، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ومنحه درع القوات المسلحة، وقدم المحرصاوي درع جامعة الأزهر ونسخة من المصحف الشريف.