"الأزهر": السماح للطلاب المعتذرين عن امتحانات نهاية العام بدخول اختبارات التصفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إنه سيتم السماح لطلاب وطالبات الفرق النهائية بكليات القاهرة والأقاليم الذين اعتذروا عن امتحانات نهاية العام، بدخول امتحانات التصفية التي تبدأ السبت المقبل.

وأضاف "عامر"، لمصراوي، الأربعاء، أن كليات القاهرة والأقاليم أنهت الاستعداد لامتحانات التصفية، وبدأت أعمال التعقيم منذ عدة أيام، وتستمر يوميا حتى بعد انتهاء الامتحانات.

وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر، على أنه لن يتم السماح بدخول الطلاب دون ارتداء الكمامات، أو اتباع نفس الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، والتي تم تطبيقها خلال امتحانات نهاية العام التي عقدت في يوليو الماضي.

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ولفت عامر إلى أن الكليات ستضع لافتات على المداخل الرئيسية مدونا عليها الإجراءات الواجب اتباعها لعدم حدوث أي إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والملاحظين وأعضاء هيئة التدريس.

في الوقت نفسه، أعلنت جامعة الأزهر، متابعتها ما تتناوله بعض مواقع سوشيال ميديا بشأن إخلاء طلاب وطالبات الفرق (الخامسة- السادسة) بكليات الطب البشري.

وأوضحت جامعة الأزهر، أنه تقرر استمرار طلاب وطالبات الفرقتين السابقتين بالسكن في المدينة الجامعية لمن كان لهم حق السكن فقط في شهر (مارس٢٠٢٠م).

وأشارت إلى أنه سيتم فتح الإجازات طبقًا للوائح والقوانين المقررة لذلك كما هو متبع بالسنوات السابقة، مضيفة أن عملية الإخلاء من المدينة لهاتين الفرقتين سيكون مع نهاية آخر يوم في جدول امتحانهما.