شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 13700 طالب فى تنسيق الشهادات المعادلة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

طقس حار وشبورة كثيفة على بعض المناطق غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

التعليم العالى تعلن تسجيل 13700 طالب فى تنسيق الشهادات المعادلة حتى الآن الحكومة: 841 مليون جنيه اعتمادات لمحافظة أسيوط بالخطة الاستثمارية 2020/2021

التعليم تحدد 10 جنيهات الحد الأدنى لمجموعات التقوية حتى 85 جنيه

وزيرة التعاون تؤكد أهمية تعزيز شراكة الحكومات والقطاع الخاص لسد فجوات التمويل

فلكيا.. غرة شهر ربيع الأول 18 أكتوبر.. والمولد النبوى الشريف 29 أكتوبر

رئيس الوزراء يصدر قرارا باعادة تشكيل إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى

الخميس إجازة رسمية لموظفى الحكومة والقطاع الخاص بمناسبة ذكرى أكتوبر

رئيس الوزراء يتابع المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظتى أسيوط وسوهاج

التعليم العالى: الأحد آخر موعد لتسجيل رغبات واستلام ملفات طلاب الشهادات المعادلة