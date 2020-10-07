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أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 13700 طالب فى تنسيق الشهادات المعادلة حتى الآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

 

طقس حار وشبورة كثيفة على بعض المناطق غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

 

 

التعليم العالى تعلن تسجيل 13700 طالب فى تنسيق الشهادات المعادلة حتى الآن

 

 

 

الحكومة: 841 مليون جنيه اعتمادات لمحافظة أسيوط بالخطة الاستثمارية 2020/2021

 

 

التعليم تحدد 10 جنيهات الحد الأدنى لمجموعات التقوية حتى 85 جنيه

 

 

وزيرة التعاون تؤكد أهمية تعزيز شراكة الحكومات والقطاع الخاص لسد فجوات التمويل

 

 

فلكيا.. غرة شهر ربيع الأول 18 أكتوبر.. والمولد النبوى الشريف 29 أكتوبر

 

 

 

رئيس الوزراء يصدر قرارا باعادة تشكيل إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى

 

 

الخميس إجازة رسمية لموظفى الحكومة والقطاع الخاص بمناسبة ذكرى أكتوبر

 

 

رئيس الوزراء يتابع المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظتى أسيوط وسوهاج

 

 

 

التعليم العالى: الأحد آخر موعد لتسجيل رغبات واستلام ملفات طلاب الشهادات المعادلة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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