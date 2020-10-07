أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 13700 طالب فى تنسيق الشهادات المعادلة حتى الآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
طقس حار وشبورة كثيفة على بعض المناطق غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
التعليم تحدد 10 جنيهات الحد الأدنى لمجموعات التقوية حتى 85 جنيه
فلكيا.. غرة شهر ربيع الأول 18 أكتوبر.. والمولد النبوى الشريف 29 أكتوبر
الخميس إجازة رسمية لموظفى الحكومة والقطاع الخاص بمناسبة ذكرى أكتوبر
التعليم العالى: الأحد آخر موعد لتسجيل رغبات واستلام ملفات طلاب الشهادات المعادلة
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