شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية بالقاهرة إجازة الخميس المقبل.. وعودة العمل الأحد 11 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة، أنها ستكون فى إجازة رسمية الخميس الموافق 8 أكتوبر تزامنا مع إجازة الحكومة المصرية بمناسبة انتصارات السادس من أكتوبر، على أن تستأنف العمل يوم الأحد المقبل 11 أكتوبر.

وقالت السفارة السعودية بالقاهرة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"تود السفارة التنويه على أنها ستكون في إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 8أكتوبر 2020م، تزامناً مع إجازة الحكومة المصرية بمناسبة يوم العبور المصري على أن يُستأنف العمل بإذن الله يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020م".



السفارة السعودية بالقاهرة

وقدمت السفارة السعودية بالقاهرة، التهنئة لمصر قيادة وحكومة وشعب، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، قائلة:"مع أصدق التمنيات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار".

وقال الحساب الرسمى للسفارة السعودية عبر تويتر:"أطيب التهاني لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة ذكرى يوم العبور، مع أصدق التمنيات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار".

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وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، أن العاهل السعودى أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسى، ولحكومة وشعب مصر الشقيق، متمنيا لمصر التقدم والازدهار.