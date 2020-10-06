شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "البحوث الإسلامية" يتابع انتظام اختبارات الابتعاث لوعاظ الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مجمع البحوث الإسلامية عقد اختبارات الابتعاث الخارجي لدول العالم للعام 2020، حيث عقدت اليوم الاختبارات التحريرية لوعاظ الأزهر بمقر كليات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة بالدراسة، حيث تفقد الأمين العام اللجان داخل الكليات الثلاث لمتابعة انضباط اللجان، كما تابع غرفة المتابعة داخل الكونترول والتي تنظم عمل اللجان.

وانطلقت فعاليات الاختبارات التحريرية بداية الأسبوع الجاري وتستمر حتى غدًا الأربعاء، وتم تقسيم المتقدمين حسب تخصصاتهم ، وتمثل بعثات الأزهر الشريف أحد أهم الجهود التي يقوم بها الأزهر في أداء رسالته العالمية، من خلال انتشار مبعوثيه في مختلف دول العالم لنشر رسالته الوسطية، ومواجهة كل ما من شأنه أن يتعارض مع صحيح هذا الدين، بما يحقق السلام بين الشعوب ويعلي قيم التعايش واحترام الآخر.