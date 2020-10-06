شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتابع استعدادات أسبوع القاهرة للمياه فى نستخته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الموارد المائية والرى ، مع الدكتور رجب عبد العظيم ، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، و الدكتور أيمن السيد ، رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات، حيث تم متابعة آخر المستجدات في مجال الأعمال الجاري تنفيذها على مستوى القطاع، والاستعدادات الجارية لانطلاق أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة والمقرر عقدها خلال الفترة 18-22 أكتوبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ويتضمن برنامج الفاعليات عقد 5 جلسات عامة وأكثر من 25 جلسةعلمية وفنيه تنظمها عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالإضافه إلى عقد اجتماعين رفيعي المستوى (الاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في الدول العربية ، مائدة مستديرة للخبراء بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه) ومنتدى الشباب الأفارقة المتخصصون بالمياه، وكذلك 3 مسابقات لأفضل مشروع تخرج في مجال الري والهيدروليكا وإدارة المياه ، وأفضل عرض مختصر لرسائل الماجستير والدكتوراه في مجالات المياه، وكذلك مسابقة المزارعين لأفضل ممارسة في مجال الري بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.

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وتأتى نسخة هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه تحت شعار “الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة"، بهدف تسليط الضوء على عدة محاور منها التحديات التي تواجه الموارد المائية في المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية و احدث التكنولوجيات لتحقيق الامن المائي

كما سيتم بحث ومناقشة الأدوات الفعالة لبرامج تنمية القدرات المستدامة القائمة على التعاون المشترك، حيث تعد البرامج والاستراتيجيات الفعالة لتبادل المعرفة أمراً بالغ الأهمية لبناء القدرات على المدى الطويل ، وذلك لضمان استدامة الأفراد والمجتمعات.