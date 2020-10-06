شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة محفظى وقراء القرآن تعقد جمعية عمومية 7 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية ببرقية تهنئة للشعب المصرى العظيم والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقيادات وجنود الجيش البواسل، بمناسبة مرور 47 عاما على نصرأكتوبر- رمضان العظيم، جاء ذلك فى الجلسة التى عقدت بمقر النقابة وترأسها الشيخ محمد حشاد-شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء والمحفظين.

من جهة أخرى بعث مجلس إدارة النقابة برسالة شكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مثمنين دوره الرائع فيما حدث من تأجيله لانتخابات النقابة على مقعد النقيب والأعضاء، حيث قال الشيخ حشاد: نثمن دور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذى دفعته غيرته على مصلحة أهل القرآن الكريم ونقابتهم وسمعة دولة التلاوة المصرية على مستوى العالم، فعمل على إبراز الدور القانونى الهام للنقابة، وقام بتكليف لجنة من قبل الوزارة، لتصحيح ما ورد من أخطاء حقيقية، مما أدى إلى ضرورة تغيير معاملات وأوراق وكارنيهات الأعضاء وتحديد موعد الجلسات بالشهر الهجرى وليس الميلادى، مما جعل مجلس النقابة بكامل هيئته يُجمع على أن الوزير قد أنقذ النقابة بالفعل من الوقوع في مأزق كبير، لأنه لو كانت قد أجريت الانتخابات باالفعل فى ظل وجود تعاملات النقابة بالتقويم الميلادى لكانت قد ألغيت على الفور حسب قانون النقابة رقم 93لسنة 1983م. Advertisements

قال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى للنقابة: لقد شهدت أروقة النقابة سعادة غامرة ابتهاجا وفرحا بحلول ذكرى نصر أكتوبر العظيم رقم 47، حيث قال الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية القائم بأعمال نقيب القراء: يسعدنا فى هذه المناسبة العظيمة أن نبعث بأجمل التهانى القلبية إلى عموم الشعب المصرى العظيم وإلى صاحب الفخامة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وإلى قيادات وجنود القوات المسحلة الباسلة، بحلول ذكرى نصر (أكتوبر- رمضان) الذى أعاد لمصرنا الحبيبة وللمصريين جميعا العزة والكرامة والمجد، بعدما نجحت قواتنا المصرية فى القضاء على العدو الصهيونى الذى كان يلقب بالأسطورة التى لاتقهر.

واختتم: وعلى هذا فقد أعلن الشيخ محمد حشاد بحضور الشيخ محمود الخشت الأمين العام والشيخ صديق المنشاوى أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة عن موعد عقد جمعية عمومية فى شهر ربيع الأول والتى ستوافق السبت 7 نوفمبر القادم.