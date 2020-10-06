شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى فى ذكرى العبور.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، رسائل الرئيس السيسى فى ذكرى العبور: مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات.. نصر أكتوبر سيبقى عيدا للمصريين.. الأطماع فى مصر لم تنته.. التهديدات وإن تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لم تقل.. مقدرات الشعوب لا يمكن أن تُترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة.

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..

ـ رسائل الرئيس السيسى فى ذكرى العبور: مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات.. نصر أكتوبر سيبقى عيدا للمصريين.. الأطماع فى مصر لم تنته.. التهديدات وإن تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لم تقل.. مقدرات الشعوب لا يمكن أن تُترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة



ـ نواب وقانونيون يفتحون النار على منصة التطرف والدم.. «الجزيرة » تلوث وجه الإعلام وتنحاز للإرهاب.. القناة القطرية تدافع عن إرهابيين مدانين فى وقائع قتل ثابتة باعترافات وأدلة قاطعة وتتجاهل القانون والجرائم المرتكبة وجولات التقاضى الطويلة على مدار سنوات

Advertisements

ـ "إكسترا نيوز" فضائية مصرية بمواصفات عالمية بتوقيع الشركة المتحدة

ـ الكشوف تضم 3991 مرشحا فرديا و8 قوائم.. «الوطنية للانتخابات » تعلن القائمة النهائية لمرشحى «النواب».. أحزاب استبدلت مرشحين بآخرين فى القائمة.. انطلاق الدعاية الانتخابية فى المحافظات بضوابط ومحاذير والجمعة آخر موعد لتسجيل بيانات المصريين بالخارج على موقع الهيئة تمهيداً لانطلاق التصويت





ـ انحسار فيضان أعالى النيل منتصف أكتوبر.. طوارئ فى أجهزة «الرى » لحين انتهاء فترة التصرفات المرتفعة.. وتكثيف الاستعداد لموسم السيول وإدارة فترة «السدة الشتوية » بالتنسيق مع المحافظات