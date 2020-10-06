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شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى فى ذكرى العبور.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، رسائل الرئيس السيسى فى ذكرى العبور: مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات.. نصر أكتوبر سيبقى عيدا للمصريين.. الأطماع فى مصر لم تنته.. التهديدات وإن تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لم تقل.. مقدرات الشعوب لا يمكن أن تُترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة.
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ـ رسائل الرئيس السيسى فى ذكرى العبور: مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات.. نصر أكتوبر سيبقى عيدا للمصريين.. الأطماع فى مصر لم تنته.. التهديدات وإن تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لم تقل.. مقدرات الشعوب لا يمكن أن تُترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة
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