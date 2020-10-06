شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "إيقاعات لونية" بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، الرئيس التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، معرض الدكتورة الفنانة مهرة حامد صقر، بعنوان "إيقاعات لونية"، بقاعة العرض الملحقة بمتحف الكلية فى الزمالك، بحضور الدكتور عمرو سامى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته كلية الفنون الجميلة بالزمالك اليوم الثلاثاء.



كما حضر حفل افتتاح معرض الفنانة الدكتورة مُهرة حامد محمد صقر، مدرس التصوير العام بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، الدكتورة نهاد عبد المنعم، رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، والدكتورة أمنية يحيى، الأستاذ بقسم الديكور بالكلية، والدكتورة أمنية حامد صقر، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بالكلية، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بالكلية، وعدد من المهتمين بالحركة الفنية، ويستمر تنظيم المعرض حتى يوم السبت المقبل الموافق 10 أكتوبر الحالى، فى إطار دور كلية الفنون الجميلة بالزمالك فى نشر الوعى الفنى والعلمى، ودعم الباحثين الموهوبين .



الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان

الفنانة الدكتورة مُهرة حامد محمد صقر، مدرس التصوير العام بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، والمنسق العام لقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، تقول: تتميز الطبيعة بتشكيلاتها الحرة البعيدة عن الأشكال الهندسية الجامدة، وبإيقاعاتها اللونية المتنوعة، ويقدم المعرض لوحات تصويرية بخامة الأكريلك، والأعمال بالمعرض تتميز بشحنة تعبيرية واضحة من خلال انطلاق الألوان وتداخلها على مسطح التصوير، مستوحاة من تشكيلات فى الطبيعة، كتشكيلات السحب والأشجار والزهور.



الدكتورة الفنانة مهرة حامد صقر داخل المعرض



عمل فنى للدكتورة مهرة حامد صقر



الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد فنون جميلة حلوان يفتتح المعرض



جانب من الحضور بمعرض الدكتورة الفنانة مهرة حامد صقر

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عمل فنى للدكتورة مهرة حامد صقر



الدكتورة الفنانة مهرة حامد صقر داخل المعرض



عمل فنى للدكتورة مهرة حامد صقر



الدكتورة الفنانة مهرة حامد صقر داخل المعرض



أعمال فنية للدكتورة مهرة حامد صقر



عمل فنى للدكتورة مهرة حامد صقر



أعمال فنية للدكتورة مهرة حامد صقر