شكرا لقرائتكم خبر عن "النيابة الإدارية " تختتم الدورة التدريبية لتحقيق العدالة الناجزة والشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، وبحضور المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، و الدكتورة رشا راغب - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدورة التدريبية المتخصصة للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية المنعقدة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي أقيمت خلال الفترة من 16 سبتمبر 2020 و حتى 6 أكتوبر 2020 .

جاء ذلك في إطار برتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ممثلة في مركز التدريب برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي - مدير المركز والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات اعضاء النيابة لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

وفي ختام تلك الدورة سلم المستشار عصام المنشاوي- رئيس الهيئة و الدكتورة رشا راغب - المدير التنفيذي للأكاديمية ، شهادات إتمام الدورة التدريبية للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية. كما قام بصحبة الدكتورة رشا راغب، بافتتاح الدورة التدريبية الجديدة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية والتي من المقرر أن تشمل ما يزيد عن مائة عضو من أعضاء النيابة الإدارية.

والقى المستشار عصام المنشاوي ،كلمة أكد فيها على أهمية التدريب المستمر لكافة الأعضاء لتحقيق رسالتهم السامية في تحقيق العدالة وإعلاء دولة القانون مشدداً على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشري في كافة مؤسسات الدولة بما ينعكس على النهوض بالدولة في مختلف المجالات.