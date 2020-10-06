حصاد الوزارات.. التضامن تؤكد استمرار الدعم النقدى لغير القادرين على العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم: وزيرة التضامن تؤكد استمرار الدعم النقدى للفئات غير القادرة على العمل التأمينات تواصل صرف معاشات أكتوبر غدا لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه محافظة القاهرة تطرح 13 مدفنا بمنطقة سيدى عبد الله بـ330 ألف جنيه للجبانة وزير التضامن تعلن إطلاق قافلة دعم نقدى ومساعدات لشمال سيناء بمناسبة ذكرى أكتوبر وزيرة التعاون تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر وبوادر تعافى الاقتصاد رغم كورونا شاهد وادى النيل ودلتا مصر ليلا من المحطة الفضائية الدولية القابضة للمطارات تستضيف مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة Advertisements انطلاق سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف لـ 5 محافظات.. فيديو "المشاط": التعاون بين الأطراف ذات الصلة أهم مبادئ القيادة فى أوقات الأزمات الرى تزيل 30 مخالفة على نهر النيل فى 4 محافظات الرعاية الصحية تعلن نجاح عمليتى زراعة قرنية لمريضين بمستشفى الرمد فى بورسعيد مقابر بطريق العين السخنة والسعر 150 ألف جنيه.. إعرف تفاصيل مدافن وادى الراحة رعاة كنيسة الملاك ميخائيل يدقون الأجراس تعبيرا عن الفرح بذكرى النصر.. صور الأزهر ينتج فيلما عن نصر أكتوبر ويؤكد على مشاركة العمائم في الحرب.. فيديو

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