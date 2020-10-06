حصاد الوزارات.. التضامن تؤكد استمرار الدعم النقدى لغير القادرين على العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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