عندما تخالط دموع الفرحة الابتسامة.. مشاهد من الإفراج عن 2081 سجينا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"بحمد ربنا على خروجي في عفو 6 أكتوبر.. مبسوطة إني خارجة علشان أربي بنتي وأبدأ حياتي معاها" بهذه الكلمات عبرت إحدى نزيلات السجون عن فرحتها بالإفراج عنها، فهي واحدة من ضمن 2081 سجينا شملهم قرار رئيس الجمهورية بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر.

يأتي الإفراج عنهم بكافة السجون المصرية في ظل إجراءات احترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

حياة جديدة في انتظار المفرج عنهم منذ اللحظة التي تطأ أقدامهم الأسفلت ليوضح أحدهم "لسه مولود من جديد وبنشكر الرئيس السيسي" وتؤكد إحدى النزيلات "عندي 4 أولاد، مبسوطة أوي إني خارجة لهم والفرحة مش سيعاني".

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"مش هنرجع للطريق ده تاني" عبارة رددها المفرج عنهم مودعين السجن حيث لا رجعة إليه فقد تم تأهيلهم وإصلاحهم في انتظار تلك للحظة في ظل رعاية أدبية واجتماعية ومعيشية تم توفيرهم لهم داخل السجون وفقا لأحدث الأسس العقابية التي تنتهجها وزارة الداخلية لإصلاح النزلاء ليشير أحدهم "استفدت واتعلمت حاجات كتيرة داخل السجن".

قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، انتهت أعمالها إلى الإفراج بالعفو عن 1822 نزيلا، والإفراج الشرطى عن 259 نزيلا.

ويأتي الإفراج بالعفو والعفو الشرطي تنفيذا لسياسة وزارة الداخلية التي تعتمد على التوسع في الإفراج بالعفو لمستحقي الإفراج لاعتبارات إنسانية واجتماعية وانضباطية، وتطبيقا لمفهوم السياسية العقابية الحديثة في الإصلاح والتأهيل.