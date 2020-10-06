كواليس شروع اثنين في قتل بودي جارد بإمبابة.. والمصاب: "مليون جنيه وأتنازل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات شروع شخصين في قتل بودي جارد بمنطقة إمبابة.

تلقى مأمور قسم شرطة إمبابة إشارة من مستشفى الوراق بوصول "ع.ف." مصابا بقطع في أوتار اليد وكدمات وسحجات بالجسم.

وكشفت تحريات المباحث تحت إشارف العقيد أحمد الوليلي مفتش قطاع الشمال، عن نشوب مشادة كلامية بين المصاب واثنين آخرين تجمعهما صلة قرابة ويقيمون في منزل عائلة، تطورت إلى مشاجرة، تبادل ثلاثهم الضربات مستخدمين أسلحة بيضاء.

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المصاب طلب مبلغ مليون جنيه من المتهمين وهما "ممدوح.ح" شهرته "الصعيدي" و"عارف.أ." شريطة التنازل عن المحضر لكن طلبه قوبل بالرفض.

وتمكنت قوات الشرطة بقيادة المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، ومعاونه الرائد علاء غنام من ضبط المتهم الثاني "عارف".

تجدد عرض أسرة المتهمين للمصاب بمنحه 500 ألف جنيه مقابل التنازل لكنه رفض. في الوقت الذي كشفت التحريات أن المصاب والمتهمين يعملون "بودي جاردات" في ملاهي ليلية.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط التهم الهارب، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.