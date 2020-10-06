4032 مرشحًا فرديًا.. الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، رسميًا القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة كافة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
واشتملت القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب 4032 مرشحًا بالنظام الفردي، و8 قوائم بنظام القائمة.
ووفقًا للجدول الزمني لانتخابات البرلمان، فإن آخر موعد لتقديم التنازلات الساعة السابعة مساء غدًا الأربعاء ويتم نشر التنازلات فى جريدتين يوميتن واسعتى الانتشار بعد غدًا الخميس.
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